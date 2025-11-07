SSC Atlixco asegura vehículo con placas robadas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguraron un vehículo cuyas placas presentaban reporte de robo, sobre la carretera federal Atlixco–Puebla.

El hecho se registró luego de un reporte vía radio, mediante el cual se alertó sobre un automóvil modelo 2009 que arrojó coincidencia positiva en la base de datos de vehículos robados. De inmediato, los uniformados implementaron la búsqueda, logrando ubicar la unidad sobre la calle 10 Oriente, en la colonia Centro.

En el lugar, los oficiales entrevistaron al conductor, quien presentó la documentación correspondiente y manifestó haber adquirido el vehículo recientemente en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Puebla.

Tras dar aviso al Ministerio Público, se confirmó que el reporte de robo correspondía únicamente a las placas de circulación, por lo que el vehículo fue asegurado y trasladado al corralón autorizado para continuar con las investigaciones pertinentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco exhorta a la población a verificar el estatus legal de cualquier vehículo antes de realizar una compra, a fin de prevenir delitos y fortalecer la seguridad vial y patrimonial.

