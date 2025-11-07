José Martín, desaparecido en 2018, es finalmente localizado por la FGE

La búsqueda que hacía Minerva González desde hace casi siete años llegó a su fin este día, al encontrar a su hijo, José Martín Jiménez González, cuyos restos fueron identificados por el Programa de Identificación Humana de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla” confirmó en redes sociales el hallazgo, con un mensaje en el que dio el pésame a los familiares.

“La búsqueda termina. José Martín regresará a casa”, dice el mensaje junto a la fotografía del comerciante desaparecido en Amozoc el 22 de noviembre de 2018.

“Minita”, como le dicen de cariño otras madres buscadoras, es una mujer adulta mayor, quien hacía las búsquedas a pesar de sus 83 años de edad y los problemas de movilidad.

Con bastón en mano, además de recorrer las calles, acudía a búsquedas en vida con sus compañeras del Colectivo y a las movilizaciones, en las que era vista a veces subida en motonetas para poder recorrer el trayecto de las marchas en mayo o agosto, cuando salían las y los buscadores a las calles.

José Martín salió de su casa cuando tenía 50 años de edad; le dijo que iba a comprar unas cosas para trabajar, ya que se dedicaba al comercio, pero no volvió.

En diversas entrevistas, “Minita” compartió que, aunque tiene más hijos, José era quien cuidaba de ella y tenía la esperanza de volverlo a ver entrar por la puerta del hogar que compartían.

