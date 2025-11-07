Esther Martínez asume coordinación del PT en el Congreso de Puebla

Tras semanas de desacuerdos, Esther Martínez Romano asumió la coordinación de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Puebla.

La legisladora estará al frente del grupo parlamentario durante el segundo año de funciones de la LXII Legislatura, de acuerdo con el cambio notificado ante la Mesa Directiva.

El cambio en la coordinación se retrasó por más de un mes, ante la falta de acuerdos entre los seis diputados y diputadas que integran la bancada.

El antiguo coordinador, José Luis Figueroa Cortes, debía concluir su periodo desde el pasado 15 de septiembre, pero no había consensos sobre quién sería su relevo.

El liderazgo del grupo legislativo era disputado entre las diputadas Esther Martínez y Angélica Alvarado Juárez, quien postergó la designación.

Sin embargo, tras una reunión con la Coordinación Estatal del PT, llegaron al acuerdo de que la coordinación y vicecoordinación serían ocupadas por Martínez Romano y Xel Arianna Hernández.

Una vez que se hizo oficial su nombramiento, la legisladora se comprometió a mantener la unidad del PT en el Congreso local.

A la par, negó que exista ruptura o distanciamiento con Angélica Alvarado, ya que finalmente cedió la posición y se comprometió a trabajar con sus compañeros.

Editor: César A. García

