Morena Puebla niega que Pablo Salazar relevará a Olga Romero

La dirigencia de Morena en Puebla negó que la incorporación de Pablo Salazar Vicentello como nuevo coordinador de enlaces territoriales tenga como objetivo convertirlo en presidente del partido en relevo de Olga Lucía Romero Garci-Crespo.

En conferencia de prensa este lunes, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) oficializó el nombramiento de Salazar Vicentello, quien hasta hace unos días se desempeñaba como subsecretario de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

El representante electoral de Morena, Alfonso Bermúdez Ruiz, desestimó los rumores que apuntaban a la salida de la actual presidenta, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, para cederle el puesto al recién llegado.

Bermúdez Ruiz detalló que los estatutos internos del partido le impiden al exfuncionario estatal asumir la dirigencia, ya que no es integrante del Consejo Estatal ni el Consejo Nacional.

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#Puebla 🎤 La dirigencia de Morena en Puebla presentó formalmente a Pablo Salazar como coordinador de enlaces territoriales, como parte de los reacomodos internos rumbo a 2027.



Sin embargo, rechazaron su próximo nombramiento como dirigente en sustitución de Olga Romero, pues… pic.twitter.com/ZrXraNZymv — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 22, 2026

“No va a ser presidente del partido, por lo menos en esta etapa, por la razón de que no es consejero estatal. Tendría que ser en otro momento, en este no”, puntualizó.

Por su parte, el propio Pablo Salazar precisó que su rol será operativo, enfocado en preparar las bases territoriales de cara al proceso electoral de 2027.

Explicó que su plan de trabajo consiste en generar un acercamiento real con la militancia en los municipios, eliminando fricciones y distinciones entre militantes.

“La tarea principal es ir a territorio, buscar a los compañeros de Morena, a todos los que están desde el 2006 hasta el 2026. Todos somos iguales”, manifestó.

Editor: Renato León

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