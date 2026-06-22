Llegan a un acuerdo; estado toma control de seguridad en Acatlán

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, detalló que en Acatlán hubo un acuerdo entre los inconformes del gobierno municipal y la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, por lo que el Ayuntamiento funciona con normalidad, mientras la seguridad fue asumida de manera temporal por el gobierno estatal.

El titular de Gobernación abundó que los acuerdos pactados entre ambas partes, independiente del proceso del Congreso del Estado, consisten en privilegiar el diálogo, evitar repercusiones en redes sociales y conducirse conforme a las facultades que la ley les confiere.

Asimismo, dijo que la Fiscalía General del Estado los instó a presentar denuncias con hechos de apariencia de delito e iniciará investigaciones por intento de secuestro, lesiones y la investigación de una patrulla municipal.

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#Puebla 🎙️ El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, detalló que en Acatlán hubo un acuerdo entre los inconformes del gobierno municipal y la alcaldesa, por lo que removerán al secretario general del ayuntamiento, homologarán salarios de regidores y aplicarán una… pic.twitter.com/QwHhzT1T1i — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 22, 2026

Otro tema fue solicitar una revisión integral de los recursos del municipio por parte de la Auditoría Superior del Estado y la reubicación del secretario General del Ayuntamiento, por lo que la presidenta municipal propondrá una terna a Cabildo.

Asimismo, homologarán los salarios de las y los regidores, además de revisar la situación financiera para la realización de comisiones a la ciudad de Puebla y en el municipio.

“Esto nos permitirá fluir, yo confío y reconozco gobernador la actitud de apertura, diálogo de ambas partes y que seguramente nos llevará a transitar bien en este municipio”, agregó.

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, afirmó que para que no haya fricciones, la dependencia tomó el control de la seguridad de manera temporal hasta que lleguen a un acuerdo.

También hay presencia de elementos de la Secretaría de Marina que se mantendrá en el municipio hasta que lleguen a los acuerdos finales.

“La finalidad es que reestablezca la situación normal en el municipio y tener coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, dijo.

Editor: Renato León

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