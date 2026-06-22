República Checa propone prohibir celulares en las escuelas

El gobierno de la República Checa presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas a partir de septiembre de 2027, en el marco de una estrategia para reducir el tiempo de exposición de los estudiantes a las pantallas durante la jornada escolar.

La propuesta, anunciada por el primer ministro Andrej Babiš, establece que los alumnos no podrán utilizar teléfonos ni en el aula ni durante los recreos, salvo excepciones específicas como motivos de salud o actividades educativas autorizadas por los centros.

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La medida forma parte de una tendencia internacional cada vez más extendida. En los últimos meses, países como Polonia se han sumado a otras naciones como Países Bajos, Corea del Sur e Italia en la restricción del uso de teléfonos inteligentes en escuelas, debido a preocupaciones sobre la concentración y el comportamiento estudiantil.

Además, el gobierno checo evalúa ampliar estas restricciones al acceso de menores a redes sociales, siguiendo ejemplos de países como Francia y Australia, que han impulsado políticas más estrictas para regular el uso de plataformas digitales entre niños y adolescentes.

Editor: Edgar Espinoza

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