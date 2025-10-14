SpaceX completa vuelo de prueba del mega cohete Starship

SpaceX lanzó este lunes su cohete Starship, el más grande y poderoso jamás construido, en un vuelo de prueba que logró circunnavegar medio planeta antes de descender en el océano Índico, marcando un avance significativo en el desarrollo del vehículo destinado para misiones lunares y marcianas.

El cohete de 123 metros de longitud despegó desde Starbase, cerca de la frontera con México, en su undécimo vuelo de prueba. El propulsor se separó exitosamente y realizó una entrada controlada en el Golfo de México según lo planeado, mientras la nave espacial alcanzó el espacio antes de reingresar a la atmósfera sobre el océano Índico.

“Hey, bienvenido de nuevo a la Tierra, Starship. Qué día”, expresó Dan Huot de SpaceX durante la transmisión.

El vuelo, que duró poco más de una hora, incorporó nuevas maniobras durante el reingreso atmosférico como práctica para futuros aterrizajes en el sitio de lanzamiento. Al igual que en la prueba anterior de agosto, Starship transportó ocho satélites ficticios que simularon ser satélites Starlink.

Sean Duffy, administrador interino de la NASA, elogió el avance en la red social X: “Otro paso importante en dirección a colocar estadounidenses en el polo sur de la Luna”.

La agencia espacial estadounidense depende del Starship para su programa Artemis, que requiere el vehículo para transportar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie y regreso.

