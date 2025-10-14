SMDIF Puebla entrega más de 5 mil desayunos escolares frios a niños

Con el objetivo de fomentar una alimentación saludable en las niñas y niños de la capital, la presidenta del Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), MariElise Budib, realizó la entrega de 5 mil 642 paquetes de desayunos escolares en su modalidad fría, en el Jardín de Niños 5 de Mayo. En total, se beneficiarán a 51 escuelas del municipio durante el periodo de transición de desayunos fríos a calientes, para asegurar que las y los estudiantes reciban alimentos nutritivos y balanceados.

Durante el evento, la presidenta del DIF Puebla Capital reafirmó su compromiso por fortalecer los hábitos alimenticios desde la infancia y, siguiendo la estrategia nacional de “desayunos escolares calientes” implementada por el Sistema Nacional DIF, anunció la construcción en breve de varios desayunadores en diferentes escuelas.

“Les quiero compartir una noticia: vamos a construir, antes de que acabe el año, un desayunador para desayunos calientes para todos los chiquitos y así se puedan beneficiar de una alimentación más nutritiva. Estoy muy contenta, porque de esa manera, el alimento llega más sano y mejor a todos los chiquitos. Desde el DIF Puebla Capital sabemos que una buena alimentación es clave para que se puedan concentrar mejor, aprender más y desarrollarse plenamente”, señaló MariElise Budib.

El programa de desayunos escolares representa un esfuerzo coordinado entre el DIF Municipal y los comités escolares, quienes trabajan de la mano para garantizar que cada estudiante cuente con un alimento digno y nutritivo al inicio de su jornada escolar. Este apoyo contribuye no solo al desarrollo físico, sino también al rendimiento académico de las y los alumnos. En esta ocasión, cada beneficiado recibirá una dotación de leches y galletas integrales como parte de su desayuno escolar.

La directora del Jardín de Niños 5 de Mayo, Sandra Méndez Flores, agradeció cada esfuerzo que realiza el DIF Puebla Capital para mejorar las condiciones de las y los alumnos del municipio, afirmando que invertir en la infancia es invertir en el futuro.

“Agradecemos sinceramente el apoyo brindado a través de este programa de desayunos escolares, una iniciativa que contribuye al desarrollo integral de nuestros pequeños, fortaleciendo su salud, su energía y su aprendizaje diario. Gracias, señora MariElise Budib, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Puebla, por acompañarnos y hacer posible que nuestros niños empiecen cada día con un desayuno lleno de salud, alegría y esperanza“, señaló.

Por su parte, Emilia Valenzuela Rosete, presidenta del desayunador del Jardín de Niños 5 de Mayo, agradeció el apoyo y reconoció la iniciativa del Gobierno de la Ciudad. “Nos sentimos agradecidos por todo el apoyo brindado durante el programa Desayunos Fríos; ha sido fortalecedor para nuestros hijos, ya que aporta beneficios a su nutrición. De igual manera, agradecemos el apoyo y transición a Desayunos Calientes. Hoy, inicia un proyecto para el bienestar de nuestros hijos”, destacó.

El DIF Puebla Capital reafirma su compromiso con la alimentación, la salud y el bienestar de cada niña y niño de nuestra ciudad, promoviendo una cultura de cuidado y nutrición en todas las familias poblanas.

Te recomendamos: