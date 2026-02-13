México presenta reformas para proteger cine y doblaje frente a la IA

El Gobierno de México presentó las iniciativas de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor para proteger a actores de doblaje ante el uso de inteligencia artificial.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo es fortalecer la industria cinematográfica nacional, diversificar la producción, impulsar obras en lenguas originarias y garantizar mayor transparencia en el uso de recursos públicos.

Adelantó que el próximo domingo se anunciarán nuevos estímulos para el sector cinematográfico, acompañada de Salma Hayek. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que la iniciativa actualiza la ley vigente desde 1992.

Entre las propuestas destaca garantizar 10 por ciento de exhibición de cine nacional en salas, revisiones semestrales y ajustes semanales de cartelera, así como una permanencia mínima de 14 días en exhibición para producciones mexicanas.

También contempla reforzar la promoción en salas y plataformas, implementar medidas de accesibilidad y establecer una política de archivo para preservar, restaurar y digitalizar el patrimonio audiovisual.

Respecto a la reforma laboral y de los derechos de autor, explicaron que se reconoce la voz humana como herramienta artística única, cuyo uso mediante IA requerirá autorización expresa e informada.

Además, la propuesta establece sanciones por el uso no autorizado, reglas claras de contratación, transparencia en retribuciones y mecanismos ágiles de resolución de controversias ante el INDAUTOR.

Presentamos dos iniciativas de ley para fortalecer el apoyo al cine nacional y proteger el doblaje mexicano frente a la inteligencia artificial; estas industrias son muy especiales en nuestro país.



En México existe una creatividad excepcional; por eso impulsaremos esta industria… pic.twitter.com/nieKeENOfG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 13, 2026

