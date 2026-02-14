Gobierno de Puebla impulsa recuperación del río Nexapa

Con el objetivo de devolverle la vida al río Nexapa y con la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, el gobernador Alejandro Armenta recorrió la cuenca, en el tramo que pasa por la zona urbana, y supervisó las condiciones actuales del afluente.

También visitó el Puente Viejo o Puente de Piedra, por donde pasa el río; ahí el mandatario delineó las acciones para el rescate integral de la zona y señaló que se trabaja en línea con la estrategia nacional de recuperación de las cuencas más contaminadas del país.

En este marco, el titular del Ejecutivo estatal conoció el funcionamiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales en Izúcar de Matamoros, donde aseguró que se trabajará para eficientar los procesos y ejecutar una rehabilitación completa.

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), Rebeca Bañuelos Guadarrama, informó que el río Nexapa nace en las faldas del volcán Popocatépetl, atraviesa por 16 municipios y en dicho recorrido tienen registradas 16 plantas de tratamiento, de las cuales dos están en operación y 12 se encuentran sin servicio. Detalló que la ubicada en el municipio recibirá una reingeniería para una mejor operación.

El río presenta un alto grado de contaminación por descargas municipales y de empresas; en este sentido, Bañuelos Guadarrama indicó que CEASPUE ya ejecuta diversas acciones para el rescate del Nexapa, como la rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario, así como el proyecto para la construcción de los colectores.

Por último, el cronista municipal Raúl Martínez explicó que el río tiene una importancia histórica, ya que es parte de un sistema de riego que vierte el agua a todos los barrios del municipio. Señaló que el Puente Viejo divide a los barrios orientales y occidentales que hasta la fecha persisten.

