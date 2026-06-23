“Tirador de la Atlixcáyotl” dispara desde distintos puntos: SSP

El “tirador de la Atlixcáyotl” dispara desde varios puntos, se investiga si lo hace desde un vehículo en movimiento y no tiene un patrón definido, lo que ha dificultado su captura, declaró el secretario de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González.

En entrevista con Karla Sánchez en Oro Noticias de 6 a 9, el titular de la SSP aclaró que el ataque al menor lesionado en Periférico Ecológico en enero no está relacionado con el mismo tirador, ya que las investigaciones arrojaron que se trató de una bala perdida y el disparo ocurrió desde un edificio, por lo que es considerado un “hecho aislado”.

En cambio, dijo que otros ataques a negocios o a personas en la Vía Atlixcáyotl no se descarta que sean del mismo tirador.

Además, explicó que en un inicio los primeros cuatro ataques documentados se hicieron con rifles de postas o de balines; sin embargo, la preocupación escaló cuando empezó a usar armas de fuego con balas de calibre 9 milímetros en tres casos más.

Fue así como ahora determinaron que, por el tipo de arma, no puede disparar desde un edificio, sino desde otros puntos que cambian en cada ataque o desde un vehículo.

“Creemos que es una persona que dispara desde un punto o dispara desde un vehículo, eso lo tenemos en la investigación”, declaró.

Sánchez González afirmó que se mantienen las investigaciones para identificar si se trata de uno o varios tiradores.

“¿Qué tiene a favor esta persona? La sorpresa, porque no tenemos un patrón de que los eventos de susciten a una hora, puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche, y que no es un punto fijo como pudiéramos pensar que es un edificio, no, los puntos donde han sido las agresiones son en distancias diferentes, y esto complica la detención y las labores de prevención”, dijo.

El titular de la SSP reiteró que se mantiene un despliegue policíaco en la zona para inhibir más ataques.

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Cinco mercados con mayor actividad delictiva

En otro tema, reconoció que tienen identificados cinco mercados, incluido el Morelos, en los que hay mayor actividad delictiva en el estado.

Lamentó que los grupos delictivos se hayan asentado en estas zonas comerciales y en tianguis y dijo que continuarán con el combate a la delincuencia para liberar estos espacios públicos del crimen.

Van siete bandas de robo a transportistas detenidas

El secretario de Seguridad Pública informó que de enero a mayo han detenido siete bandas delictivas dedicadas al robo a transportistas e indicó que el año pasado en el mismo periodo detuvieron a cinco más.

Además, apuntó que ya se instalaron 196 cámaras desde Puebla a Esperanza y dos aviones no tripulados conectados al C5, acciones sumadas a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum de “Cero Robos” en carreteras que ya se implementan en la entidad.

Editor: César A. García

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