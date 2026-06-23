Presentan beneficios del Parque de Economía Circular en Puebla

Representantes de los sectores productivo, social y laboral de la región conocieron los alcances y beneficios del Parque de Economía Circular que impulsa el Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno de México, una iniciativa que posicionará a Puebla como referente nacional en el aprovechamiento sustentable de residuos, generación de empleos y desarrollo tecnológico, en congruencia con la visión ambiental de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante una conferencia informativa dirigida a representantes sociales, trabajadores y habitantes de la región, la directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), Rebeca Bañuelos, explicó que el Parque de Economía Circular no será un relleno sanitario tradicional, sino un complejo industrial enfocado en la reutilización, reciclaje y valorización de residuos. Destacó que hasta el 70 por ciento de los desechos generados en los hogares puede recibir una segunda vida mediante procesos tecnológicos especializados.

Detalló que el proyecto contempla infraestructura para el tratamiento de neumáticos, residuos de la construcción y residuos orgánicos, estos últimos con potencial para generar biogás y electricidad, lo que convertirá a Puebla como referente nacional en economía circular.

Por su parte, el secretario general de la CTM, Leobardo Soto Martínez, reconoció la importancia de mantener informada a la población sobre proyectos estratégicos para la región y subrayó que el progreso debe construirse con diálogo, transparencia y participación social. Señaló que la llegada de nuevas industrias y procesos de reciclaje permitirá fortalecer la actividad económica local, generar empleos directos e indirectos y consolidar a la zona de Audi y Ciudad Modelo como un polo de crecimiento y desarrollo. Asimismo, destacó que la presencia de las autoridades estatales brinda certeza frente a la desinformación y contribuye a que las comunidades conozcan de primera mano los beneficios del proyecto.

Durante el encuentro, asistentes como Esteban Castillo y Joan Hernández Silva coincidieron en que la conferencia permitió aclarar dudas sobre el funcionamiento del Parque de Economía Circular, conocer sus beneficios ambientales y económicos, así como obtener certeza de que se trata de una planta de reciclaje con tecnología especializada que favorecerá a las comunidades de la región mediante empleo, aprovechamiento responsable de residuos y mejores condiciones para las futuras generaciones.

Con información clara y cercana a la población, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar proyectos sustentables que generen bienestar para las familias poblanas, siempre bajo criterios de legalidad, protección ambiental y desarrollo regional.

Te recomendamos: