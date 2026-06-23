Proponen reforzar protección a menores bajo resguardo del SEDIF

En rueda de prensa, la diputada Celia Bonaga Ruiz destacó la presentación de una iniciativa para adicionar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de reforzar los mecanismos de protección, supervisión y acompañamiento para menores que se encuentran bajo el cuidado del sistema de asistencia social.

La propuesta legislativa establece la obligación de brindar acompañamiento y seguimiento posterior a quienes egresen del acogimiento residencial o de cualquier modalidad de cuidado alternativo bajo la responsabilidad del Sistema Estatal DIF, con el propósito de favorecer su inclusión social y el ejercicio efectivo de sus derechos.

La diputada Celia Bonaga dio a conocer que la iniciativa contempla la obligación de brindar acompañamiento y seguimiento a adolescentes que egresan de centros de acogida al alcanzar la mayoría de edad, con el fin de facilitar su transición hacia una vida independiente y reducir riesgos de deserción escolar, desempleo, exclusión social y vulnerabilidad económica.

Asimismo, propone fortalecer los requisitos para las personas responsables del cuidado temporal o permanente de menores mediante evaluaciones psicológicas, sociales, económicas y familiares; capacitación continua en derechos de la niñez y crianza positiva; así como la verificación de antecedentes penales.

La iniciativa también prevé sanciones por conductas negligentes relacionadas con el manejo inadecuado de datos personales de niñas, niños y adolescentes, así como por irregularidades en la conservación de expedientes, registros e informes esenciales para garantizar la protección de sus derechos.

Además, plantea sancionar el incumplimiento de los estándares nutricionales en los centros de asistencia social y fortalecer la coordinación entre el Sistema DIF y los organismos de derechos humanos para mejorar la vigilancia y supervisión de las condiciones en las que se encuentran los menores bajo resguardo institucional.

Finalmente, la legisladora señaló que la propuesta surge ante la necesidad de prevenir situaciones de vulneración de derechos como las registradas en otras entidades del país, donde menores bajo resguardo institucional han sido víctimas de negligencia y maltrato. En ese sentido, destacó que la prioridad es garantizar que en Puebla existan herramientas legales y administrativas que protejan de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes.

Te recomendamos: