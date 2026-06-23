Sheinbaum afirma que sí atiende casos de madres buscadoras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sí sostiene reuniones personales con madres buscadoras, aunque aclaró que no hace pública ni mediática la atención que brinda en estos casos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, fue cuestionada sobre la invitación al pato “Merlín” y la comparación con la atención hacia colectivos de madres de personas desaparecidas.

Sheinbaum Pardo aseguró que recibe a muchas madres buscadoras; no obstante, insistió en que estos encuentros se realizan sin difusión pública ni intención de generar propaganda.

La mandataria explicó que las reuniones son de carácter personal y en casos individuales, mientras que la atención colectiva corresponde a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

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Asimismo, detalló que atiende situaciones de alta complejidad tanto en Palacio Nacional como durante sus giras, especialmente casos relacionados con víctimas de violencia y desapariciones.

En ese sentido, señaló que en esos encuentros proporciona su número telefónico personal para mantener comunicación directa con las personas afectadas por situaciones de violencia.

La titular del Ejecutivo federal indicó que también recibe de forma periódica a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para dar seguimiento a las investigaciones del caso.

Respecto al pato “Merlín” y sus cuidadores, Sheinbaum Pardo afirmó que la invitación se dio en el marco de la celebración del torneo internacional de selecciones y por las condiciones de la familia.

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