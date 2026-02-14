ISSSTEP conmemora 45 años con balance de resultados

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) conmemoró su 45 aniversario con una Sesión Solemne de su Junta Directiva, en la que se destacaron avances en atención médica, infraestructura y fortalecimiento administrativo y financiero.

En representación del gobernador Alejandro Armenta, el secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, encabezó el acto y señaló que el ISSSTEP avanza hacia un modelo con enfoque preventivo, humano y orientado a la justicia social, en concordancia con las políticas nacionales en materia de salud.

Por su parte, el director general del ISSSTEP, Luis Antonio Godina Herrera, informó que durante este año el organismo centró su labor en tres ejes: atender el reto pensionario, garantizar el acceso a prestaciones sociales y económicas, y consolidar un servicio de salud de calidad.

Indicó que en 2025 se implementaron 19 proyectos prioritarios. En este periodo se otorgaron más de 942 mil consultas médicas, se realizaron 7 mil 411 cirugías y 15 trasplantes, además de entregarse 4 mil créditos en beneficio de 160 mil derechohabientes en el estado.

Durante la sesión estuvieron presentes autoridades estatales y representantes sindicales, entre ellos Raquel Medel Valencia, subsecretaria de Empleo e Inspección; Mario Morales Aparicio, titular de la Unidad de Programación y Presupuesto; y Ángel Pérez Portada, subsecretario de Administración.

Así como a las representaciones sindicales como el secretario general de la Sección 51 del SNTE, Alfredo Gómez Palacios; la secretaria general del STSPEPYOD, Martha Rodríguez Salinas; y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTEP, Ángel Vázquez Flores.

