Lupita Cuautle encabeza 45 bodas civiles gratuitas

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, en su carácter de Jueza del Registro Civil por Ministerio de Ley, encabezó la Jornada de Bodas Gratuitas, en la que 45 parejas sanandreseñas contrajeron matrimonio civil de manera totalmente gratuita.

Durante la ceremonia, la edil destacó que el matrimonio no solo representa un compromiso de amor y respeto, sino también un derecho que garantiza seguridad legal, protección y bienestar a las familias. Subrayó que estas acciones buscan eliminar barreras económicas y abrir oportunidades para que más personas puedan regularizar su situación civil y fortalecer su núcleo familiar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar por un municipio más justo, solidario y cercano a la gente, priorizando programas que generan bienestar y fortalecen el tejido social.

