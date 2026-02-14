Puebla y Tamaulipas localizan a hombre reportado como desaparecido

Con el objetivo de garantizar la búsqueda y la atención a familias en situación de vulnerabilidad, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación y por medio de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, informa que fue localizado Fernando N. en el municipio de Aldama, Tamaulipas, tras una serie de acciones coordinadas entre ciudadanos y autoridades de distintas entidades.

Derivado de la activación inmediata de los mecanismos de colaboración, se estableció coordinación con la Comisión de Búsqueda del Estado de Tamaulipas, Guardia Nacional (GN) y la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que permitió confirmar su localización y las gestiones necesarias para su traslado seguro al municipio de Zacatlán, donde fue entregado a sus familiares con el acompañamiento institucional correspondiente.

Este resultado fue posible gracias a la pronta intervención de ciudadanos comprometidos y a la coordinación interinstitucional, lo que reafirma la importancia de la colaboración entre sociedad y gobierno para lograr resultados efectivos en la búsqueda de personas.

