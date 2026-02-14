BUAP celebra el Día del Amor y la Amistad con tradicional kermés

En un ambiente festivo, la comunidad universitaria de la BUAP se reunió en la tradicional kermés con motivo del Día del Amor y la Amistad, actividad que tuvo lugar en la explanada de la Arena BUAP, en Ciudad Universitaria.

Durante el evento, la rectora Lilia Cedillo Ramírez recorrió los distintos juegos y puestos de comida instalados para esta celebración, donde convivió con estudiantes, docentes y personal administrativo.

La jornada estuvo marcada por la participación activa de la comunidad, que disfrutó de dinámicas recreativas, alimentos y actividades diseñadas para fortalecer los lazos entre universitarios.

Como parte del programa, también se llevaron a cabo las carreras de botargas y de disfraces inflables en el estadio de béisbol del Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento, con el objetivo de fomentar el deporte y la sana convivencia.

Al concluir las actividades deportivas, la doctora Cedillo Ramírez entregó premios a los tres primeros lugares de cada categoría, reconociendo el esfuerzo y la participación de quienes formaron parte de esta celebración.

Te recomendamos: