Oro 94.9 celebra 47 años como referente radiofónico en Puebla

Lo que comenzó un 14 de febrero de 1979 se ha transformado en una estación emblemática de la radiodifusión poblana; XHORO-FM, conocida actualmente como Oro 94.9 Solo Hits, celebra en 2026 su 47 aniversario junto a una audiencia que ha crecido escuchando su frecuencia a lo largo de generaciones.

Con una potencia actual de 100 mil watts de potencia radiada aparente que cubre prácticamente todo el valle de Puebla, la emisora ha sabido navegar los cambios tecnológicos y las transformaciones sociales sin perder su esencia: ser un acompañante musical e informativo para los hogares poblanos.

El nacimiento dorado

La historia de XHORO-FM comenzó a escribirse el 14 de febrero de 1979, en una ceremonia de gala celebrada en los primeros estudios principales de la emisora, ubicados en aquel entonces en Avenida Juárez #2108. La actriz Verónica Castro fungió como madrina de inauguración, acompañada por la familia Grajales Salas, propietaria de la concesión que daría vida a la frecuencia.

En sus inicios, la estación operaba con un equipo modesto pero visionario, transmitía con apenas mil watts de potencia en sonido monoaural y su programación era completamente automatizada, lo que significaba que no contaba con locutores en vivo. Salió al aire bajo el nombre de “Él y Ella”, adoptando como logotipo una rosa que buscaba transmitir sofisticación.

Siempre evolucionando

Para 1985, la estación dio un salto tecnológico que marcaría su despegue definitivo. Aumentó su potencia a 5 mil watts e implementó el sonido estereofónico, lo que mejoró sustancialmente la experiencia de los radioescuchas. Con esta evolución técnica llegó también un gran cambio: dejó atrás el nombre “Él y Ella” para ser Radio Oro, adoptando el formato de balada en español bajo el entrañable lema “Un tesoro de juventud“.

El año 1987 representó un parteaguas en su historia. La estación actualizó su eslogan a “Tu juventud expresada con música” y, por primera vez, incorporó a un locutor en vivo. Miguel Martínez Parra se convirtió así en la primera voz que acompañaría a los poblanos a través de la frecuencia.

Durante esta época, con una mezcla de baladas en inglés y español, Radio Oro logró dominar la audiencia, ocupando el primer lugar de rating en la ciudad de Puebla durante varios años consecutivos.

En 1995, consolidando su éxito y alcance, la emisora incrementó drásticamente su potencia de transmisión para llegar a los 100 mil watts, garantizando una señal fuerte y clara en toda la región, una potencia que mantiene hasta la actualidad.

El crecimiento constante de la empresa llevó a la necesidad de buscar nuevas instalaciones, y fue así como en 1996, mudó sus operaciones a la Avenida Teziutlán Sur 17, en la colonia La Paz, dirección que se convertiría en su hogar definitivo y desde donde hoy se mantiene transmitiendo.

Dos años después, en 1998, la emisora decidió reinventarse una vez más, modificando su nombre a Radyo Oro 94.9 y dio un giro al perfil musical. Dejó atrás las baladas de catálogo para enfocarse en el formato contemporáneo en inglés, abarcando rock-pop y los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones.

Nada brilla más que Oro

Hoy en día, Oro 94.9 Solo Hits mantiene programación musical cuidadosamente seleccionada, enfocada en la mejor música en inglés de las décadas de los setenta, ochenta y noventa, complementada con canciones del nuevo milenio.

La estación es también un referente de compañía e información en Puebla a través de sus espacios noticiosos y programas especializados. Oro Noticias, bajo la titularidad de Patricia Estrada y Enrique Huerta, ofrece un periodismo serio y cercano a las preocupaciones ciudadanas.

Las voces que acompañan la programación diaria son las de Selene Ocampo, Salvador García Andriano y Sonia Manzano, locutores que han construido un vínculo de confianza con la audiencia.

A ellos se suman programas especiales que se han vuelto clásicos dentro de la barra programática, como el exitoso Oro Sólido conducido por Marcos Domínguez y Mariano Gonzales, y el imperdible The Beatles Now a cargo de Luis Limón, un espacio dedicado al cuarteto de Liverpool.

El respaldo de Grupo Oro Comunicaciones

El éxito y la permanencia de XHORO-FM no se entenderían sin el respaldo de Grupo Oro Comunicaciones, un conglomerado que opera también a Radio Disney 92.9 y La Romántica 92.9-HD2, publicidad móvil y medios digitales.

Bajo la dirección del Lic. Antonio Grajales Farías, el grupo ha diversificado sus operaciones para satisfacer los diversos gustos de la audiencia poblana, manteniendo siempre los mejores contenidos para los poblanos.

Al cumplir 47 años de transmisiones ininterrumpidas, Oro 94.9 Solo Hits celebra una trayectoria que acompaña los amaneceres, las tardes de trabajo y las noches de los hogares poblanos. Después de casi cinco décadas, la radio en Puebla sigue más vigente que nunca.

