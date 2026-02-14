Ataque armado en zona de Angelópolis deja tres muertos y cuatro detenidos

Un ataque con arma de fuego registrado la madrugada de este sábado 14 de febrero en dejó un saldo de tres personas fallecidas y cinco lesionadas. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Osa Mayor, a la altura de La Estrella de Puebla, frente al establecimiento conocido como “Sala de Despecho”.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de una motocicleta realizaron alrededor de veinte disparos contra una camioneta Mercedes Benz de color blanco, en la que viajaban las víctimas. En el interior del vehículo fueron localizados un hombre y una mujer sin vida, mientras que otro masculino yacía en el piso a un costado.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento de las tres personas, de aproximadamente 25 años de edad. Cinco personas más resultaron lesionadas por impacto de bala como daño colateral y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Tras los hechos ocurridos la madrugada de este sábado en la zona de Ángelópolis, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que resultado de la implementación de los operativos, permitió la rápida movilización de las autoridades, quienes lograron la detención de cuatro… pic.twitter.com/FInDk51xmV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 14, 2026

Tras la agresión, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) activó un operativo de búsqueda con apoyo del helicóptero del gobierno estatal y drones, además del despliegue terrestre de Policía Estatal y Policía Municipal. Como resultado, fueron detenidos cuatro presuntos responsables y se aseguraron dos motocicletas en distintos puntos, posiblemente relacionadas con los hechos.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el homicidio de las tres personas y las lesiones a los cinco heridos. Peritos realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de los cuerpos. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

La SSP informó que las actividades comerciales, turísticas y recreativas en la zona continúan con normalidad. Se incrementaron los patrullajes, la presencia operativa y los mecanismos de monitoreo para garantizar la protección de residentes, trabajadores y visitantes.

