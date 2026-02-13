BUAP firma convenio con el Centro de Conciliación Laboral

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la firma de un convenio de colaboración con el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante la realización de prácticas profesionales y servicio social.

En el acto participaron Marco Antonio Carro Tuxpan, director general del Centro de Conciliación Laboral del estado, y Raquel Medel Valencia, subsecretaria de Empleo e Inspección de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo.

Durante su intervención, la rectora destacó que este acuerdo permitirá a las y los jóvenes complementar su preparación académica con experiencia en el ámbito laboral, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades técnicas y competencias como el trabajo en equipo, la tolerancia y la responsabilidad.

Por su parte, Marco Antonio Carro Tuxpan subrayó la relevancia de la BUAP en la formación de profesionales y señaló que el Centro de Conciliación Laboral forma parte del nuevo modelo de justicia laboral derivado de la reforma de 2019.

Indicó que, a través de este convenio, los estudiantes podrán aplicar en un entorno real los conocimientos adquiridos en las aulas y conocer el funcionamiento de la justicia laboral en la entidad.

