Realizan operativos de ordenamiento en Agua Santa y Totimehuacan

Por instrucciones del presidente municipal, Pepe Chedraui, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Vía Pública, llevó a cabo un operativo en la unidad habitacional Agua Santa, al sur de la ciudad, con el objetivo de retirar tubos, cadenas y diversas estructuras utilizadas para el apartado irregular de lugares en la vía pública. Estas acciones forman parte de la estrategia permanente para recuperar espacios comunes y fortalecer la gobernabilidad en la zona.

Durante el recorrido, en el que participó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también se implementó un operativo de reordenamiento al comercio popular, en el que se verificó que los establecimientos contaran con las medidas de protección civil correspondientes, priorizando la seguridad de las y los poblanos.

De manera paralela, la Dirección de Vía Pública también realizó un operativo para el retiro de comercio popular en San Francisco Totimehuacan. Estas labores se efectuaron para liberar espacios públicos y propiciar condiciones de orden en beneficio de la junta auxiliar.

Con estas intervenciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla refrenda su compromiso de privilegiar el orden y la legalidad en el uso de la vía pública, atendiendo la instrucción del alcalde Pepe Chedraui de mantener una ciudad con gobernabilidad, respeto a la norma y espacios seguros para todas y todos.

