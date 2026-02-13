Ana Tepole entrega apoyo a personas afectadas por incendio en la Sierra Negra

Tras el incendio forestal registrado en el municipio de Vicente Guerrero, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta acudió a la zona afectada para llevar apoyo humanitario a las comunidades de la Sierra Negra.

En coordinación con integrantes de la iniciativa privada, la legisladora organizó y encabezó el envío de tres camionetas cargadas con víveres, entre los que se incluyeron agua, galletas, atún, papel higiénico y material de primeros auxilios, entre otros insumos fundamentales para las familias que enfrentan la emergencia.

Durante su visita al municipio de Vicente Guerrero, Ana Tepole subrayó que la labor legislativa no se limita al trabajo en el Congreso, también implica estar presente en el territorio, escuchar y acompañar a la población, especialmente cuando se trata de contingencias que afectan el entorno, la economía local y la tranquilidad de las familias.

La diputada Ana Lilia Tepole Armenta refrendó su compromiso con las comunidades del sur del Estado para trabajar desde el territorio, con apoyo directo a quienes más lo necesitan y de manera cercana a la gente en los momentos más difíciles.

