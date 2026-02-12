BUAP visibiliza el rol de las mujeres en ciencia y tecnología

La Facultad de Ingeniería de la BUAP realizó una jornada académica para visibilizar y reflexionar sobre el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología, con un programa que incluyó cuatro conferencias magistrales, la presentación de 500 carteles —presenciales y virtuales— y 70 mesas de exposición.

Las actividades se desarrollaron en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y reunieron a estudiantes, docentes e investigadores con el propósito de promover la participación femenina en las áreas STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Como parte del evento, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, impartió la conferencia magistral “Ciencia, liderazgo y empoderamiento de las mujeres y las niñas en la ciencia”, en la que abordó los retos que enfrentan las mujeres para integrarse y permanecer en estos campos del conocimiento.

La rectora señaló que, de acuerdo con estudios recientes, la brecha de género en las áreas STEM no está vinculada con las habilidades digitales, sino con las diferencias en oportunidades para continuar y desarrollarse en estas disciplinas.

Citó datos de Eurostat de 2024 que indican que en la Unión Europea el 68 por ciento de las jóvenes de entre 16 y 19 años posee competencias digitales básicas, frente al 65 por ciento de los hombres.

Asimismo, advirtió que muchas niñas crecen con la idea de que no cuentan con capacidad para las áreas científicas, percepción que se refuerza en la secundaria y preparatoria y que influye en la elección de otras carreras profesionales.

En la actividad participaron también el director de la Facultad de Ingeniería, Ángel Cecilio Guerrero Zamora, y la coordinadora general del evento y académica de la Facultad de Ingeniería, Patricia Martínez Vara.

