Ejecutan a motociclista en la colonia Solidaridad Nacional

Un motociclista fue ejecutado a balazos la noche del martes en la colonia Solidaridad Nacional de la ciudad de Puebla, donde autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen.

Los hechos ocurrieron cuando un hombre, de entre 30 y 35 años, circulaba a bordo de una motoneta sobre la calle Soberanía Nacional. Al llegar al cruce con la calle Identidad Nacional, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Vecinos de la zona escucharon las detonaciones y de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que corporaciones de seguridad se trasladaron al lugar.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) arribaron como primeros respondientes y encontraron a la víctima sin vida, tendida junto a su motocicleta y con al menos tres casquillos percutidos a su alrededor.

La zona fue acordonada para preservar los indicios hasta la llegada de personal de servicios periciales, que realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para determinar el motivo del ataque y dar con los agresores.

