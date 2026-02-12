Proponen reforzar supervisión de instalaciones de Gas LP en mercados

Con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos y reducir la incidencia de siniestros en el estado, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó una iniciativa para reformar el artículo 112 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, a fin de establecer la supervisión obligatoria de instalaciones de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) en concentraciones comerciales permanentes.

La propuesta plantea que estos espacios cuenten con un dictamen técnico vigente, emitido por una unidad de verificación acreditada conforme a la normatividad aplicable, como un enfoque preventivo y de gestión de riesgos, especialmente en mercados municipales y zonas de alta afluencia.

La legisladora señaló que esta iniciativa busca armonizar los esfuerzos federales con la vigilancia estatal, cerrando brechas normativas que permiten la operación de instalaciones deficientes o el uso de recipientes que han superado su vida útil, lo que representa un riesgo para la población.

Asimismo, destacó que en los mercados municipales existe una responsabilidad concurrente entre los ayuntamientos y las personas locatarias, al tratarse de inmuebles del dominio público, por lo que la intervención de las autoridades municipales y estatales de Protección Civil es fundamental para realizar inspecciones, imponer medidas de seguridad y, en caso de riesgo inminente, ordenar la suspensión o clausura de actividades.

