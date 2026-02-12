Pepe Chedraui refuerza seguridad alimentaria en Santo Tomás Chautla

Comprometidos con la seguridad alimentaria de quienes más lo necesitan, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó la entrega de despensas del programa “Alimentación Imparable”, a cargo del DIF Puebla Capital, presidido por la presidenta del Patronato MariElise Budib en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla.

Durante la jornada, se entregaron 2 mil 736 apoyos alimentarios a 912 personas beneficiarias. Estos constan de productos de la canasta básica y tienen como objetivo contribuir a la economía familiar de los grupos de atención prioritaria.

En su intervención, el alcalde Pepe Chedraui destacó que este programa refrenda el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Puebla con las familias poblanas, especialmente con aquellas que enfrentan mayores necesidades, al acercar apoyos que fortalecen su bienestar y calidad de vida.

“Estamos trabajando la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alejandro Armenta y su servidor para hacer estos programas realidad, que le lleguen a todas las juntas auxiliares”, expresó.

Por su parte, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, resaltó la atención especial que la presidenta del Patronato, MariElise Budib, ha impulsado para que “Alimentación Imparable” llegue a quienes más lo necesitan, ya que garantizar la seguridad alimentaria marca una diferencia en el desarrollo integral de la sociedad.

“A través de este programa estaremos entregando alimentos de la canasta básica, con el objetivo de que las familias cuenten con un respaldo que les permita cubrir una necesidad esencial, fortalecer su alimentación diaria y, al mismo tiempo, generar un ahorro en su economía familiar”, señaló el director general.

De igual modo, Zaira González Gómez, secretaria de las Mujeres, resaltó que este apoyo atiende y escucha para garantizar las necesidades reales de las familias poblanas.

“Cuando hablamos de Alimentación Imparable, hablamos de bienstar, tranquilidad en sus hogares y de un derecho fundamental”, expresó.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital reafirman su compromiso de trabajar con sensibilidad, cercanía y responsabilidad social, llevando bienestar y tranquilidad a las familias poblanas.

