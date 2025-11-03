Más de 120 mil personas visitan el Panteón Municipal de Puebla

Con gran afluencia y en un ambiente de respeto y tradición, más de 120 mil personas visitaron el Panteón Municipal de Puebla durante la celebración de Todos Santos, los días 1 y 2 de noviembre, donde el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, garantizó un operativo seguro, ordenado y con todos los servicios necesarios para las y los asistentes.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, se implementaron acciones para asegurar la funcionalidad del espacio y el bienestar de la ciudadanía, como el suministro constante de agua, la instalación de puntos de hidratación, préstamo de cubetas y sillas de ruedas, así como la presencia de un módulo médico y personal de apoyo para el protocolo de extravío de personas.

De igual forma, se mantuvieron en óptimas condiciones los accesos y las áreas verdes, con labores previas de limpieza y barrido, lo que permitió a las familias disfrutar de un entorno digno y seguro para recordar a sus seres queridos.

Realizaron inspecciones en panteones de la capital

La Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano revisó los 9 panteones en la capital con mayor afluencia y los 33 en las juntas auxiliares, donde se verificaron las medidas preventivas en materia de protección civil. Se constató una afluencia de visitantes, y se supervisaron tumbas y capillas previamente encintadas, así como su correcta delimitación. Además, se reubicó escombro en pasillos y se rellenaron fosas en proceso de excavación para evitar riesgos.

Asimismo, se verificaron los puestos ambulantes donde se expedían alimentos calientes con sistemas de gas, detectaron seis anomalías, las cuales fueron solventadas y corregidas de inmediato. Durante las labores, se atendió un incidente por un enjambre de abejas, donde seis personas resultaron con picaduras y fueron atendidas oportunamente por personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. El área fue acordonada y controlada para evitar mayores afectaciones.

De igual manera, se brindó cobertura al Desfile de Calaveras realizado el día sábado, registrándose solo reportes menores relacionadas con personas que presentaron baja presión y cansancio. También se supervisó la instalaciones, montaje y escenario del evento “Homenaje a Chavela Vargas” en el Zócalo de la ciudad, sin reporte de emergencias. Con la participación de 38 elementos distribuidos en dos turnos.

Finalmente, por lo que corresponde al comercio popular a las afueras de los panteones, la Secretaría General de Gobierno (SGG) reportó orden y movilidad, dejando libres áreas peatonales para atender la alta afluencia.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla reafirmó su compromiso de preservar nuestras tradiciones y brindar espacios públicos ordenados y funcionales, fortaleciendo con ello la convivencia familiar y el respeto por la memoria de quienes ya no están.

