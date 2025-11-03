Dos hermanos son encontrados sin vida en Tecamachalco

Dos cuerpos sin vida con visibles huellas de violencia fueron encontrados en un campo de cultivo del municipio de Tecamachalco, presuntamente como parte de un ajuste de cuentas.

Este domingo, pobladores de la comunidad de El Salado reportaron a emergencias el hallazgo de los dos hombres en sus terrenos agrícolas.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron el descubrimiento, asegurando la zona para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Las víctimas, identificadas por sus familiares como Fernando P. y Andrés P., eran hermanos dedicados aparentemente a la agricultura.

Se precisó que ambos presentaban signos de tortura y presuntamente fueron ejecutados con al menos un disparo de arma de fuego.

Los cuerpos fueron trasladados a un anfiteatro por personal forense, y la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por este doble homicidio.

Editor: César A. García

