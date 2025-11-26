Paro Nacional: desvalijan tres tráileres durante asalto en el Arco Norte

Al quedar varados en el Arco Norte, a menos de 500 metros del municipio de San Martín Texmelucan, los automovilistas y transportistas también quedaron expuestos ante la delincuencia; siendo al menos tres los traileros víctimas de robos en esta zona.

Después de permanecer inmóviles por más de 24 horas, algunos de los transportistas afectados fueron interceptados por hombres armados que los amenazaron para robarles múltiples partes de sus vehículos e incluso objetos personales.

Aunque los testigos que documentaron parte de lo ocurrido, en video mostraron solo tres tráileres, a los cuales les robaron sus llantas aún con su operador a bordo; otros civiles señalaron que autos particulares y autobuses también fueron blanco del crimen.

#Seguridad Transportistas sufren asaltos durante bloqueo por Paro Nacional en el que trabajadores de este gremio exigen mayor seguridad en carreteras y autopistas de México; al menos una víctima fue amenazada con arma de fuego y su unidad fue desvalijada en el Arco Norte, poco… pic.twitter.com/v5sHIgvgut — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 25, 2025

Ante lo ocurrido, los afectados solicitaron ayuda, sin embargo, aseguraron que las autoridades nunca llegaron para auxiliarlos, además de que muchos de ellos estaban más preocupados por poder seguir su camino y no mantenerse expuestos.

Es importante señalar que esto ocurrió durante el bloqueo que existió en dicha autopista, como parte del Paro Nacional convocado por trabajadores del sector de transportistas, en el que exigen mayor seguridad en las vialidades de México.

Te recomendamos: