Jair Bolsonaro inicia su condena de 27 años

En la mañana de este martes, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó que el expresidente Jair Bolsonaro inicie el cumplimiento de los 27 años de cárcel al tener un veredicto en su proceso penal por intento de golpe de estado.

Bolsonaro se encuentra bajo prisión preventiva en Brasilia, luego de que intentara quitarse la tobillera que lo mantenía en resguardo domiciliario, por lo que se interpretó como intento de escape.

Su sentencia fue confirmada por el STF por la falta de pruebas o apelaciones de la defensa del expresidente en el tiempo correspondiente, y los recursos que había, fueron rechazados por la mayoría de la sala.

El expresidente de 70 años fue condenado por el delito de intento golpe de estado. La situación se remonta a 2022 cuando perdió las elecciones en contra del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

🚨 Moraes determina início do cumprimento da pena de prisão de 27 anos e 3 meses para Bolsonaro na PF. pic.twitter.com/gwGGlvlYWV — UpdateCharts (@updatecharts) November 25, 2025

En enero de 2023, miles de “bolsonaristas” asaltaron el parlamento, el Supremo Tribunal y demás sedes del gobierno, desembocando un intenso y violento enfrentamiento.

Además se le acusa de elaborar un plan para asesinar a Da Silva y a otros funcionarios, por lo que fue puesto baho resguardo de la justicia desde el inicio de su proceso judicial.

Se prevé que inicie la condena en la capital, en la Prisión Federal de Brasilia. Aunque se llegaran a apelar las condiciones “humanitarias” por su edad, serán negadas por sus constantes contactos para pedir asilo político en países simpatizantes y por su último intento de “fuga” al manipular su tobillera.

