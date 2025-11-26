Revitalizan fuente del parque Enrique Benítez Reyes en Puebla

Como parte de las acciones de la estrategia Fuentes que Brillan, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente Pepe Chedraui Budib, revitalizó la fuente del Parque Enrique Benítez Reyes, para la convivencia y un desarrollo integral de las familias poblanas.

La intervención incluyó la modernización completa del sistema hidráulico y eléctrico de la fuente, sustituyendo su tubería; además, incorporó iluminación LED con la reposición de 12 postes, para un espacio seguro, y se aplicó pintura especial en toda su estructura, logrando un funcionamiento eficiente y una imagen totalmente renovada.

De manera complementaria, el parque recibió una atención profunda en sus áreas verdes y mobiliario urbano. Se realizaron trabajos de poda, chapeo y limpieza en amplias superficies; se rehabilitaron juegos infantiles, bancas y distintos elementos del espacio; además de retirar estructuras en mal estado y mejorar la imagen general con pintura en zonas necesarias.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que esta revitalización forma parte del compromiso de recuperar parques y espacios públicos para que vuelvan a ser lugares de encuentro seguro, convivencia y orgullo comunitario. Subrayó que cada intervención se realiza pensando en la ciudadanía y en generar entornos que inviten a disfrutar la ciudad.

Con esta obra, el Parque Enrique Benítez Reyes renace como un punto de recreación digno y accesible, reafirmando la visión del alcalde Pepe Chedraui para construir senderos de paz, trabajando todos los días para mejorar la vida de sus habitantes.

Te recomendamos: