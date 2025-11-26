Entregan trabajos de pavimentación en San Pablo Xochimehuacán

Con una inversión total de 3 millones 301 mil 235 pesos, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, entregó los trabajos de pavimentación de la calle 20 de Noviembre en la colonia San José Los Cerritos, los cuales benefician a más de mil 300 habitantes.

Con sede en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez mencionó que la intervención de esta vialidad mejora la movilidad y seguridad vial de quienes transitan diariamente por esta zona. Además, representa un paso firme hacia la dignificación de los espacios públicos y el fortalecimiento de la infraestructura del municipio.

“Esta obra vial es resultado del trabajo coordinado entre ciudadanos, autoridades y el Cabildo, escuchando necesidades reales y respondiendo con resultados. Seguiremos impulsando la entrega de obras en colonias donde más se necesiten”, precisó.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que como parte de los trabajos se intervino un total de mil 911 metros cuadrados, a través de acciones de construcción de base hidráulica, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de reductores de velocidad, bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales, luminarias, entre otras.

“Con el firme objetivo de mejorar la movilidad, durante la intervención de esta vialidad colocamos carpeta asfáltica en una longitud de 182 metros, con un ancho de vialidad de 6 metros”, precisó.

Asimismo, el funcionario municipal agregó que, como parte de esta intervención integral, se colocó un Sistema de Captación Pluvial en la Primaria Emiliano Zapata y Primaria Tlatoani, en beneficio de mil 105 estudiantes de la zona.

“Con la instalación del Sistema de Captación Pluvial, estos planteles educativos podrán recolectar hasta 5 mil litros de agua de lluvia para diferentes usos en beneficio del alumnado”, puntualizó.

Con acciones como estas, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib, reafirma su compromiso de fortalecer las arterias viales en las diferentes juntas auxiliares que conforman la capital.

