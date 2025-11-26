Sabina Berman presenta en Puebla su novela “Los billonarios desaparecen”

La escritora mexicana Sabina Berman presentó en la librería del Complejo Cultural Universitario (CCU) su libro Los billonarios desaparecen, una novela que combina suspenso político, humor negro y crítica social dentro del mundo de las finanzas.

La rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo Ramírez, fue quien le dio la bienvenida a la capital poblana y a las instalaciones del CCU para la presentación de este nuevo material, que promete satisfacer a los lectores de la periodista y dramaturga.

Al tomar la palabra, Sabina Berman señaló que, en la actualidad, el dinero posee un poder inmenso sobre los seres humanos, al grado de prevalecer por encima de todo y convertirse en “la religión más universal creada por la humanidad”.

#Puebla Presenta Sabina Berman su libro "Los billonarios desaparecen" en la librería del CCU, una novela donde se mezcla el suspenso político, humor negro y crítica social basada en el mundo financiero.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/qpHcydISnG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 25, 2025

Explicó que las personas con mayor poder en el planeta toman decisiones con base en cifras y ganancias, lo que provoca que ganar dinero se vea como algo bueno y perderlo como algo muy malo. Agregó que, para la sociedad, el dinero determina tanto el valor de los objetos como el valor de las personas.

La autora señaló que el tema central de su novela es cuestionar si aún existe la posibilidad de que los seres humanos recuerden cómo es la vida sin que todo gire en torno al dinero.

“Lo que ha guiado mi vida son esas historias que escuchas o lees en cinco minutos, o en dos horas, o en diez, y se te quedan en el corazón para siempre; historias que te ayudan a tomar decisiones correctas… Mi aspiración con este libro es hacer una fábula que sirva para eso”, expresó.

Los billonarios desaparecen es una obra publicada por la editorial Grijalbo, cuenta con 256 páginas y ya está disponible en librerías y plataformas digitales.

