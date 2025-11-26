Incendio de autotanques provoca cierre total de la Cuacnopalan–Oaxaca

El incendio de dos autotanques de gasolina pertenecientes a una pipa sobre la supercarretera Cuacnopalan–Oaxaca provocó el cierre total de la vialidad la tarde de este martes. Por fortuna, el siniestro únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 34+500, aproximadamente, cuando una explosión derivó en el incendio de los autotanques. Hasta el momento, trasciende que una falla mecánica en las balatas de la unidad pudo haber originado el fuego; no obstante, serán los peritajes correspondientes los que determinen la causa exacta.

La intensa columna de humo y fuego alertó a los automovilistas que circulaban por la zona, lo que generó la inmediata movilización de cuerpos de emergencia. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de Protección Civil Estatal, quienes activaron los protocolos de control de riesgos.

Bomberos de Tehuacán realizaron las labores de contención y sofocación del fuego con agua a presión, evitando que el siniestro se extendiera. Hasta las 18:00 horas, personal de Capufe y de Protección Civil del Estado continúa con la remoción de escombros y el retiro de los tanques, por lo que ambos sentidos de la vialidad permanecen cerrados.

Hasta el momento se desconoce la hora en que la circulación será reabierta.

Te recomendamos: