Juicio por feminicidio de Cecilia Monzón se acerca a su final

El final del juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón está cerca de finalizar, ya que este martes 25 de noviembre terminó el desahogo de pruebas de la Fiscalía General del Estado (FGE), ahora será la representación de la familia de la víctima la que proponga más pruebas.

Así lo informó Helena Monzón, hermana de la activista feminista, al indicar que hay a la fecha llevan 76 audiencias en siete meses de juicio.

En marco del 25 de noviembre Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, Helena consideró que escuchó una de las “mejores exposiciones de lo que es juzgar con perspectiva de género en Sala” de una de las Magistradas.

Agradezco a las autoridades de México y España que han mantenido comunicación conmigo en estos días.



Reconozco que varias de ellas se han sentido llamadas a actuar frente a este caso y han mostrado disposición para acompañar y dar seguimiento puntual a lo que está ocurriendo.… — Helena Monzón (@Helena_Monzon) November 25, 2025

La hermana de la activista agradeció a las autoridades mexicanas y españolas mantener la comunicación con ella y reconoció que han mostrado disposición para darle seguimiento a lo que ocurre en el caso.

“Agradezco a las autoridades de México y España que han mantenido comunicación conmigo en estos días.Reconozco que varias de ellas se han sentido llamadas a actuar frente a este caso y han mostrado disposición para acompañar y dar seguimiento puntual a lo que está ocurriendo.En este #25N, quizá lo único rescatable es precisamente esa voluntad de estar presentes”, dijo.

Un día antes, compartió que los exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado que fueron llamados a testificar se negaron a hacerlo y por la mañana que Javier N., acusado de violencia familiar y feminicidio busca un amparo y con ello se suspendió la audiencia para dictarle la sanción a la que será acreedor al ser declarado culpable del primer delito.

Fin de audiencia y esto digo:



Ha concluido el desahogo de prueba de FGE PUE. Han sido 76 audiencias y 7 meses.



Mañana es el turno de nuestra representación. Que también podemos proponer prueba, porque las víctimas tenemos derechos.



A partir de ahora, el final está cerca.



P.D.… — Helena Monzón (@Helena_Monzon) November 25, 2025

Editor: Renato León

