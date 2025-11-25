Alerta de Género en Puebla no se levantará hasta lograr objetivos

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que solicitará la revocación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 50 municipios de Puebla cuando se consolide estadísticamente la baja en incidencias de feminicidios.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mandatario recordó que él mismo fue promotor de la Alerta cuando era diputado federal en el año 2017.

A pesar de los avances en la protección de mujeres, consideró que Puebla no está preparada para un cambio o revocación del mecanismo decretado en abril de 2018 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Para dicha posibilidad, dijo que se debe bajar más la incidencia de feminicidios, aunque ya hay una reducción del 45 por ciento en dichos delitos.

#Puebla Cuando la incidencia de delitos contra mujeres se reduzca aún más y se instalen las 27 Casas Carmen Serdán, solicitaré la eliminación de la Alerta de Género, aseguró el gobernador Alejandro Armenta.



Además, consideró que se deben tener instalados y en funcionamiento los 27 Centros LIBRE “Casas Carmen Serdán” que impulsa la administración estatal para la atención y empoderamiento de mujeres víctimas de violencia.

El gobernador enfatizó que, mientras estos objetivos no se logren, no solicitará el cambio de la alerta, por lo que su administración seguirá trabajando “hasta que la protección, el respeto y los derechos de las mujeres, “se vuelvan una costumbre”, pues lo más fácil sería declarar resuelto el problema.

“Cuando tengamos los Centros LIBRE, todos, los 27; y se consolide estadísticamente la baja en incidencias de feminicidio voy a solicitar el cambio, pero mientras, yo soy el primero que digo que no, no me siento satisfecho con ese 45%, no es para celebrar, tenemos que bajarlo más”, expresó.

En conferencia de prensa, Alejandro Armenta enfatizó que Puebla se alineó con la estrategia nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mediante la implementación de los Centros LIBRE, los cuales han sido un éxito junto con las Casas Carmen, impulsadas por su administración.

#Puebla El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que en Puebla operan 44 Centros LIBRE Carmen Serdán, 19 de ellas habilitadas por la administración estatal que cuentan con albergue y personal de la FGE.



Refirió que, en el estado ya operan 25 Centros LIBRE a los que se suman 18 Casas Carmen Serdán, lo que representa un total de 44 puntos de atención integral para prevenir y atender todo tipo de violencia contra las mujeres.

Destacó que, desde su implementación, se ha brindado atención a más de 154 mil personas, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra la atención de 15 mil casos, que derivaron en el inicio de 5 mil carpetas de investigación.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, presentó el calendario de actividades correspondientes a los 16 Días de Activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, que comienzan este 25 de noviembre y concluyen el 10 de diciembre.

Las acciones incluyen talleres, Ferias de Paz, conferencias, jornadas comunitarias y espacios de diálogo dirigidos a mujeres, juventudes, niñas y niños, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto, igualdad y no violencia.

