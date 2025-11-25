Avalan a docentes merecedores de la “Medalla Juan C. Bonilla”

La Comisión de Educación de la LXII Legislatura aprobó el acuerdo para elegir a las y los docentes merecedores de la “Medalla Juan C. Bonilla”, que tiene como objetivo honrar a las y los profesores por su desempeño, calidad en la enseñanza e impacto social en sus comunidades.
La medalla será entregada a ocho maestros y maestras con mayores cualidades en términos educativos, en los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, así como por cada una de las modalidades de educación especial, física e indígena.
Las personas que serán acreedoras a la Medalla al Mérito Docente “Juan C. Bonilla” son:
- Educación Inicial
María del Socorro Serafín Sánchez
- Educación Preescolar
Mirelly Sosa Posadas
- Educación Primaria
Carlos Basilio Hernández Bermejo
- Educación Secundaria
Nayeli Belén Hernández Terán
- Educación Media Superior
Miguel Bello Pérez
- Educación Especial
Cinthia Araceli Juárez Mendoza
- Educación Física
Concepción Martínez Hernández
- Educación Indígena
Micaela Jiménez Solís
Para la entrega de la “Medalla Juan C. Bonilla”, se analizó la preparación profesional, formación continua, impacto social, años frente a grupo y aportaciones al magisterio de cada una de las propuestas remitidas por la Secretaría de Educación Pública del Estado, así como los acuerdos tomados en diversas mesas de trabajo.
En su intervención, la diputada Floricel González Méndez reconoció el trabajo y la sensibilidad de las y los maestros poblanos que serán galardonados, ya que son parte fundamental para la transformación de la entidad.