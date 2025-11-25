Avalan a docentes merecedores de la “Medalla Juan C. Bonilla”

Foto: Congreso de Puebla.

La Comisión de Educación de la LXII Legislatura aprobó el acuerdo para elegir a las y los docentes merecedores de la “Medalla Juan C. Bonilla”, que tiene como objetivo honrar a las y los profesores por su desempeño, calidad en la enseñanza e impacto social en sus comunidades.

La medalla será entregada a ocho maestros y maestras con mayores cualidades en términos educativos, en los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, así como por cada una de las modalidades de educación especial, física e indígena.

Las personas que serán acreedoras a la Medalla al Mérito Docente “Juan C. Bonilla” son:

  • Educación Inicial

María del Socorro Serafín Sánchez

  • Educación Preescolar

Mirelly Sosa Posadas

  • Educación Primaria

Carlos Basilio Hernández Bermejo

  • Educación Secundaria

Nayeli Belén Hernández Terán

  • Educación Media Superior

Miguel Bello Pérez

  • Educación Especial

Cinthia Araceli Juárez Mendoza

  • Educación Física

Concepción Martínez Hernández

  • Educación Indígena

Micaela Jiménez Solís

Para la entrega de la “Medalla Juan C. Bonilla”, se analizó la preparación profesional, formación continua, impacto social, años frente a grupo y aportaciones al magisterio de cada una de las propuestas remitidas por la Secretaría de Educación Pública del Estado, así como los acuerdos tomados en diversas mesas de trabajo.

En su intervención, la diputada Floricel González Méndez reconoció el trabajo y la sensibilidad de las y los maestros poblanos que serán galardonados, ya que son parte fundamental para la transformación de la entidad.

