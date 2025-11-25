Puebla impulsa la supercomputadora más poderosa de América Latina

En sintonía con la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para lograr la soberanía tecnológica, el Gobierno de Puebla que encabeza Alejandro Armenta participa en la conformación del Centro Nacional de Súper Cómputo con equipo de científicos e investigadores.

El mandatario reiteró que la entidad forma parte de la mayoría de los proyectos de innovación tecnológica que desarrolla el Gobierno de la República, con lo que reafirma el compromiso con el conocimiento, la ciencia y el fortalecimiento de capacidades digitales de última generación.

Al respecto, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, informó que en una primera etapa, que inicia en enero de 2026 en Barcelona, España, la administración estatal aportará 4.8 millones de pesos y equipos de investigación, con el propósito de fortalecer el proyecto. Puntualizó que dicha Supercomputadora será la más potente de América Latina, capaz de procesar datos científicos, satelitales, fiscales y meteorológicos a gran escala.

La funcionaria recordó que Puebla cuenta con una gran diversidad de institutos, universidades, tecnológicos y centros de educación superior que aportan capital humano a los proyectos científicos. Detalló que para el próximo año en conjunto con la titular de la dependencia federal, Rosaura Ruiz Gutiérrez, se definirá la participación de la SECIHTI estatal en lo que será la segunda fase del Centro Nacional de Súper Cómputo.

Peña Guzmán agregó que en coordinación con la SECIHTI del Gobierno Federal, el próximo 26 de mayo de 2026, Puebla será sede de la Copa Fútbotmx, una iniciativa para impulsar el talento tecnológico de jóvenes a través de la robótica aplicada al deporte. La secretaria señaló que la entidad participará con siete sedes regionales, por ello llamó a las instituciones de educación media superior y superior a formar parte de dicho certamen.

