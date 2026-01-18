Registran 2.1 millones de líneas telefónicas en esquema de identificación

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que 2 millones 151 mil 802 líneas telefónicas móviles ya han sido registradas como parte de la nueva estrategia para asociar cada número a una persona, con el objetivo de reducir delitos como extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual.

En conferencia junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, Peña Merino explicó que esta medida busca atacar la facilidad con la que, hasta ahora, se podían adquirir chips de telefonía celular sin identificación, lo que permitía su uso para la comisión de ilícitos sin que las autoridades pudieran rastrear a los responsables.

“En México era de los poquísimos países del mundo donde se podía comprar un chip sin identificarse. Esto hacía prácticamente imposible saber quién estaba detrás de una llamada de extorsión o fraude”, señaló el funcionario.

Peña Merino precisó que el proceso de registro está a cargo exclusivamente de las compañías telefónicas y aclaró que no existe un padrón gubernamental ni una base de datos concentrada en manos del Estado.

La información personal, como nombre, CURP y número telefónico, es resguardada por las empresas de telecomunicaciones, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Subrayó que no se almacenan datos biométricos y que las validaciones, ya sean presenciales o remotas, solo sirven para confirmar la identidad del titular sin conservar fotografías o imágenes.

El titular recordó que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada el año pasado, establece que los chips adquiridos antes del 9 de enero tendrán como plazo máximo el 30 de junio para realizar la asociación de la línea. Los chips nuevos no podrán utilizar servicios de datos hasta que el usuario complete el registro.

El trámite puede realizarse de forma presencial en centros de atención de las compañías, presentando una identificación oficial, o de manera remota mediante plataformas digitales, proceso que incluye la toma de fotografías del documento, una prueba de vida y un mensaje de verificación.

Te recomendamos: