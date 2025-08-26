Por alta traición, condenan a ex programador de “el google ruso”

Un tribunal moscovita condenó este martes a Serguéi Irin, antiguo empleado de la empresa tecnológica Yandex, a 15 años de prisión en un centro de alta seguridad y al pago de una multa de 5 millones de rublos tras ser declarado culpable de alta traición por transferir 500 dólares a una organización de voluntarios que apoya al Ejército ucraniano.
La sentencia, confirmada por la agencia oficial TASS, detalla que el 27 de febrero de 2022, apenas tres días después de que Rusia iniciara su invasión de Ucrania, Irin realizó una donación a la fundación ‘Regresa con Vida’, dedicada a prestar asistencia logística y humanitaria a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dicha organización fue declarada “indeseable” por las autoridades rusas en mayo de 2024.
Irin, de 45 años, abandonó Rusia poco después del inicio de la guerra, trasladándose primero a Turquía y posteriormente a Sri Lanka. Sin embargo, en abril de 2024 regresó al país para visitar a su madre y su hermano en la ciudad de Nizhni Nógorod.
Fue detenido inicialmente por una falta administrativa y, al ser liberado, arrestado de inmediato bajo la acusación de alta traición y trasladado a Moscú para ser juzgado.
Según declaraciones de un familiar recogidas por el medio independiente Mediazona, Irin no negó en ningún momento haber realizado la transferencia de manera consciente y en apoyo a Ucrania.
La condena se enmarca en la ofensiva legal que las autoridades rusas han emprendido contra quienes critican abiertamente la guerra o muestran apoyo a Ucrania, aplicando figuras penales como la de “alta traición” con mayor frecuencia y dureza.