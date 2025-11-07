Presentan IRON, robot humanoide más parecido a un humano

La empresa tecnológica china Xpeng acaba de sorprender al público con un nuevo robot que promete producirse en masa y romper los mercados a finales de 2026. El robot en cuestión se llama IRON y llama la atención por hacer tareas que ningún otro modelo puede hacer por la flexibilidad en sus movimientos y por estar dotado con inteligencia artificial.

Este miércoles 5 de noviembre, la compañía tecnológica china XPeng realizó su AI Day en la ciudad de Guangzhou ubicada en la provincia de Guangdong, en donde exhibió todos sus nuevos productos con inteligencia artificial: un robotaxi, el modelo VLA 2.0, el sistema para automóviles voladores ARIDGE y el robot IRON.

El robot IRON sorprendió a los asistentes de la exhibición hasta el punto que el CEO de la compañía, He Xiaopeng, tuvo salir a demostrar que no era un humano disfrazado. Esto es así porque el producto cuenta con 82 articulaciones, músculos biónicos, una columna vertebral humanoide y una piel demasiado flexible.

XPENG's next-gen IRON robot effectively crossed the uncanny valley, leading many to believe it was a human in a suit.



In a follow-up event to prove it was a robot, He Xiaopeng had its leg skin cut open in front of a live audience. The robot then walked off the stage. pic.twitter.com/CNF5loZyaf — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) November 6, 2025

De manera que, el autómata cuenta con 82 grados de libertad en el movimiento en todo el cuerpo y 22 grados de libertad en las manos.

Por otro lado, en el marco relacionado con sus capacidades de razonamiento-acción, este contará con tres modelos: VLT (Visión-Lenguaje-Tarea) para la toma de decisiones y realización de acciones, VLA (Visión-Lenguaje-Acción) y VLM (Visión-Lenguaje-Modelo). Así como tres tres chips de inteligencia artificial IA Turing. Dicho esto, no tiene problemas para mantener conversaciones fluidas.

Se espera que este nuevo modelo humanoide comienza a producirse en masa y a comercializarse a finales de 2026, para cubrir tares como guías turísticos, auxiliares en tiendas o centros comerciales, así como para el desvío del tráfico.

