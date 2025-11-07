Presentan IRON, robot humanoide más parecido a un humano

La empresa tecnológica china Xpeng acaba de sorprender al público con un nuevo robot que promete producirse en masa y romper los mercados a finales de 2026. El robot en cuestión se llama IRON y llama la atención por hacer tareas que ningún otro modelo puede hacer por la flexibilidad en sus movimientos y por estar dotado con inteligencia artificial.
Este miércoles 5 de noviembre, la compañía tecnológica china XPeng realizó su AI Day en la ciudad de Guangzhou ubicada en la provincia de Guangdong, en donde exhibió todos sus nuevos productos con inteligencia artificial: un robotaxi, el modelo VLA 2.0, el sistema para automóviles voladores ARIDGE y el robot IRON.
El robot IRON sorprendió a los asistentes de la exhibición hasta el punto que el CEO de la compañía, He Xiaopeng, tuvo salir a demostrar que no era un humano disfrazado. Esto es así porque el producto cuenta con 82 articulaciones, músculos biónicos, una columna vertebral humanoide y una piel demasiado flexible.
De manera que, el autómata cuenta con 82 grados de libertad en el movimiento en todo el cuerpo y 22 grados de libertad en las manos.
Por otro lado, en el marco relacionado con sus capacidades de razonamiento-acción, este contará con tres modelos: VLT (Visión-Lenguaje-Tarea) para la toma de decisiones y realización de acciones, VLA (Visión-Lenguaje-Acción) y VLM (Visión-Lenguaje-Modelo). Así como tres tres chips de inteligencia artificial IA Turing. Dicho esto, no tiene problemas para mantener conversaciones fluidas.
Se espera que este nuevo modelo humanoide comienza a producirse en masa y a comercializarse a finales de 2026, para cubrir tares como guías turísticos, auxiliares en tiendas o centros comerciales, así como para el desvío del tráfico.