Semar emite alerta náutica por décimo vuelo de Starship

La Secretaría de Marina (Semar) emitió un aviso náutico alertando a navegantes del décimo vuelo de prueba de la nave espacial “Starship Heavy” de SpaceX, programado para este 24 de agosto.

El lanzamiento se realizará entre las 18:30 y 21:34 horas; avisa sobre la posible caída de restos en distintas zonas del Golfo de México, desde costas de Tamaulipas hasta áreas frente a Centroamérica y el Caribe.

Este aviso incluye 30 puntos geográficos donde podrían registrar caída de fragmentos, debido a esto, se exhorta a embarcaciones, pescadores y empresas navieras a evitar las áreas señaladas.

La Semar coordinó la información con la Secretaría de Relaciones Exteriores y SpaceX, encargada del lanzamiento a través de su programa de vuelos de prueba.

Este vuelo sucede al noveno que terminó con la explosión del cohete Super Heavy frente a Playa Bagdad, en Tamaulipas, cuyos restos causaron importantes daños ambientales.

Además, la organización CONIBIO Global ha reportado contaminación tóxica con fósforo y plásticos, además de la muerte de al menos 800 tortugas por las vibraciones del cohete y reducción en la pesca local.

