Laura Artemisa resalta Feria de las Berries en Huejotzingo

Al participar en la inauguración de la sexta edición de la Feria de las Berries en Huejotzingo, la diputada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, destacó las acciones realizadas por las administraciones municipal, estatal y federal. Estas acciones impulsan el desarrollo turístico en Puebla con una visión de prosperidad compartida.

En su mensaje, resaltó el esfuerzo que han hecho las y los productores en Huejotzingo para realizar esta Feria. Esta representa una oportunidad para conocer las maravillas del Estado.

“Hoy hay muchos apoyos por parte del Gobierno del Estado. El gobernador Alejandro Armenta está muy pendiente para que esta prosperidad compartida, que nuestra presidenta ha visualizado, pueda llegar a los productores. Pero, sobre todo, se les pueda dar ese desarrollo turístico. Tenemos tantas maravillas en México, en Puebla y en Huejotzingo“, señaló.

Por su parte, el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, indicó que esta Feria es posible gracias al esfuerzo de todas y todos los habitantes de la junta auxiliar de San Diego Buenavista. Esta comunidad albergará el encuentro del 21 al 24 de agosto.

Durante el evento estuvieron presentes la diputada Ana Laura Gómez Ramírez y el diputado Pável Gaspar Ramírez; la legisladora federal Vianney García Romero; la senadora Lizeth Sánchez García; y el subsecretario de Desarrollo Turístico, Carlos Márquez Pérez.

