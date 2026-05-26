Minions & Monstruos suma a Alberto Lati a su elenco de doblaje

El periodista y narrador deportivo Alberto Lati sorprendió a sus seguidores al anunciar su participación en el doblaje animado para la próxima película animada Minions & Monstruos, donde dará voz a un peculiar personaje que promete robarse varias escenas de la historia.

La noticia fue confirmada durante la presentación oficial del filme, en la que se reveló al elenco que formará parte de la producción. Para Alberto Lati, esto presenta una nueva etapa de su carrera profesional, ahora alejada de las canchas y enfocada en el entretenimiento cinematográfico.

Aunque el comunicador es reconocido por su trabajo por coberturas deportivas internacionales y narraciones mundialistas, en esta ocasión incursionará en el mundo del doblaje con un personaje descrito como carismático, divertido y lleno de energía.

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A través de las redes sociales, Alberto Lati expresó su emoción por integrarse a una de las franquicias animadas más populares de los últimos años y agradeció la oportunidad de participar en el proyecto dirigido al público familiar.

La cinta seguirá las aventuras de los Minions mientras enfrentan una nueva amenaza protagonizada por criaturas fuera de control, mezclando humor, acción y referencias dirigidas tanto a los niños como a los adultos.

Minions & Monstruos tiene previsto estrenarse próximamente en salas de cine de México y distintos países de Latinoamérica, donde los seguidores de Alberto Lati podrán escuchar una faceta completamente distinta del comentarista mexicano.

Editor: Arturo Medina



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