Proponen reforma para combatir la anemia en Puebla

La diputada Celia Bonaga Ruiz impulsa una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de implementar, coordinar y evaluar campañas y programas permanentes para la prevención, detección temprana, atención, control y seguimiento de la anemia y las deficiencias de micronutrientes.

La propuesta legislativa plantea implementar acciones de orientación nutricional, tamizaje, suplementación, vigilancia epidemiológica y acceso oportuno a servicios de salud, dirigidos prioritariamente a mujeres en edad reproductiva, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como a niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, la legisladora señaló que la Organización Panamericana de la Salud considera que la anemia es uno de los principales problemas de salud pública a nivel internacional, por lo que es urgente avanzar al ritmo necesario para reducir este problema en mujeres en edad reproductiva.

Destacó que las deficiencias de micronutrientes pueden generar bajo peso al nacer, afectaciones en el desarrollo físico y cognitivo infantil, así como un mayor riesgo de enfermedades, por lo que se recomienda fortalecer acciones de suplementación, orientación alimentaria, prevención temprana y atención nutricional integral en grupos prioritarios de población.

Con la propuesta, la diputada Celia Bonaga propone reformar la fracción II del artículo 56 y adicionar la fracción XI al apartado C del artículo 12 de la Ley Estatal de Salud.

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