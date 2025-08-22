Hombre se declara culpable de amenazar a Trump en redes sociales

Un hombre de Texas, Robert Herrera, de 52 años, se declaró culpable de amenazar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un comentario de Facebook. La amenaza ocurrió antes de la visita del mandatario a Texas en julio de 2024.

El Departamento de Justicia informó que Herrera publicó un mensaje amenazante en un artículo de Facebook el 10 de julio, donde escribió “no fallaré” junto a una foto del presidente rodeado de agentes del Servicio Secreto. Esto se dio minutos después de un intento de asesinato en Butler, Pensilvania.

Tras la amenaza, otro usuario de Facebook respondió a Herrera, quien continuó la conversación diciendo “Voy por ti” y publicó una imagen de un rifle de asalto. Fue arrestado el 11 de julio en el condado de Bexar.

Herrera enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión y una multa máxima de 250 mil dólares por su amenaza contra el presidente.

