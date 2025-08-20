Facebook elimina grupo en Italia que difundía fotos íntimas sin permiso

Facebook ha cerrado un grupo en Italia que contaba con casi 32 mil usuarios, donde se compartían y comentaban fotos de mujeres en momentos íntimos, presumiblemente sin su permiso. El cierre se produjo tras recibir numerosas denuncias por su existencia, ya que contravenía la normativa contra la explotación sexual de adultos en la red social.

El grupo, titulado ‘Mia Moglie’ (Mi esposa, en italiano), había sido creado hace siete años y permitía a los hombres publicar fotos de sus esposas o de mujeres en situaciones cotidianas e íntimas. Algunas de estas imágenes fueron generadas con inteligencia artificial.

El escándalo se desató tras la denuncia de la escritora Carolina Capria y la organización “No Justice no peace” en Instagram. Capria alertó sobre el grupo, indicando que sus miembros intercambiaban fotos íntimas de sus parejas para comentar su aspecto y compartir fantasías sexuales, a menudo sin que las mujeres supieran que estaban siendo fotografiadas.

La denuncia provocó una ola de críticas en Italia, incluyendo reacciones de asociaciones y partidos políticos. El Partido Demócrata, principal partido de oposición, respaldó las denuncias y exigió el fin de la tolerancia hacia el sexismo y la violencia contra las mujeres en las redes sociales.

Además, la asociación de consumidores Codacons amenazó a Meta con acciones legales si no cerraba el grupo en un plazo de cinco días, calificando su existencia de “simplemente intolerable”. A pesar del cierre, Capria advirtió que esto podría no tener un impacto significativo, ya que existen numerosas cuentas similares en Facebook y otras plataformas como Telegram.

