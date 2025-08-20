Vicente Fernández Jr., de 61 años, anuncia que será papá

Vicente Fernández Jr. y Mariana González han anunciado que están esperando su primer hijo juntos. La pareja hizo pública la noticia a través de sus redes sociales, donde expresaron su inmensa felicidad: “Un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza“.

La pareja, que ha estado en el centro de rumores durante varias semanas, decidió esperar para compartir su alegría hasta ahora. Mariana mencionó que ya habían sabido de su futura paternidad desde hace meses, pero querían esperar el momento adecuado para hacer el anuncio. “Ya hemos pasado el primer bimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición“, escribió.

Además del anuncio, publicaron un emotivo video que incluye las primeras fotografías del bebé, gracias a un ultrasonido en tercera dimensión. La fecha de nacimiento está prevista para febrero de 2026. Este será el primer hijo del matrimonio, aunque ambos ya son padres por separado. Vicente tiene cuatro hijos de un matrimonio anterior, mientras que Mariana es madre de dos jóvenes.

La historia de amor entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González comenzó en 2020, cuando se conocieron a través de las redes sociales. A pesar de una diferencia de edad de 19 años, el vínculo fue inmediato y confirmaron su noviazgo en abril de ese mismo año. Desde entonces, han compartido momentos románticos en sus redes sociales, aunque también han enfrentado críticas.

En noviembre de 2023, la pareja dio un paso importante en su relación al casarse en una ceremonia espectacular, a la que asistió el famoso hermano de Vicente, Alejandro Fernández.

