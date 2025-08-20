Trump solicita investigar museos de EU por ideología “woke”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha solicitado una investigación sobre el contenido de los museos del país, a los que acusa de ser “woke”, especialmente en relación con la historia de la esclavitud. Esta acción se produce en el contexto de su crítica continua a las instituciones educativas y culturales que, según él, promueven ideologías que favorecen la diversidad.

Trump, a través de su red social Truth Social, afirmó: “Los museos de Washington, pero también de todo el país, son en esencia los últimos vestigios del ‘wokismo’“. Además, indicó que ha dado instrucciones a sus fiscales para que revisen las políticas de los museos, iniciando un proceso similar al que se ha seguido con las universidades, donde asegura que se han logrado avances significativos.

La Casa Blanca también comunicó que realizará un examen exhaustivo de las exhibiciones de la Smithsonian Institution, que gestiona varios museos en Washington. Este examen busca garantizar que el contenido de las exhibiciones esté alineado con la visión de Trump de “restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense”.

Trump criticó que los museos solo presenten “lo horrible que es nuestro país” y no muestren “nada sobre el éxito, nada sobre la brillantez”. En marzo, firmó un decreto para retomar el control del contenido de los museos de la Smithsonian, a los que ya había acusado de “revisionismo histórico” y “adoctrinamiento ideológico” durante las administraciones de Barack Obama y Joe Biden.

Esta iniciativa se justifica en el marco de la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que tendrá lugar en 2026. Trump busca depurar a museos y universidades de lo que considera ideas progresistas a favor de las minorías, en un esfuerzo por cambiar la narrativa histórica presentada en estas instituciones.

